Tekirdağ'da 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir lisede 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 21:31, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 21:32
Alınan bilgiye göre, Hacı Rafet Gümüş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 6 öğrencide yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve ishal gibi rahatsızlıklar görüldü.
Öğrenciler Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavileri devam eden öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.