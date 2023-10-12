Tekirdağ'da 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Hacı Rafet Gümüş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 6 öğrencide yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve ishal gibi rahatsızlıklar görüldü.

Öğrenciler Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavileri devam eden öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.