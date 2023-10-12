ATV motoru ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüseyin Akın ve Kerim Gündoğan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine ambulans ve çok sayıda polis yönlendirildi.

Kazada sürücü ile ATV motorunda bulunan Hüseyin Akın (14) ve Kerim Gündoğan (14) yaralandı.

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