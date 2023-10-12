Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı kutlamaları nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Arazi anlaşmadığı nedeniyle 2 kişi öldü, 2'si jandarma 6 kişi yaralandı
Arazi anlaşmadığı nedeniyle 2 kişi öldü, 2'si jandarma 6 kişi yaralandı
%0.94 Faizli Kredi Fırsatı!
%0.94 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Batı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Batı?
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Lise öğrencisi, dünyada gelecek vadeden 100 öğrenci arasına girdi
Lise öğrencisi, dünyada gelecek vadeden 100 öğrenci arasına girdi
Kayıp olarak aranıyordu... Üniversiteli Anıl'dan acı haber geldi
Kayıp olarak aranıyordu... Üniversiteli Anıl'dan acı haber geldi
İlkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl yapılacak?
İlkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl yapılacak?
Meclis'te 'gizli' Gazze oturumu
Meclis'te 'gizli' Gazze oturumu
Yargıtay'da 50 turda yeni daire başkanı seçilemedi
Yargıtay'da 50 turda yeni daire başkanı seçilemedi
'Ayhan Bora Kaplan operasyonu ile ilgili 9 polis açığa alındı'
'Ayhan Bora Kaplan operasyonu ile ilgili 9 polis açığa alındı'
'Türk SİHA'sını düşüren uçak İncirlik'ten kalktı' iddiasına yanıt
'Türk SİHA'sını düşüren uçak İncirlik'ten kalktı' iddiasına yanıt
Eylülde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Eylülde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Meclis'te 96 farklı meslekten milletvekili görev yapıyor
Meclis'te 96 farklı meslekten milletvekili görev yapıyor
AYM, Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi
AYM, Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi
AYM, yüksek yargıçların ek zam oranlarını belirleyen düzenlemeyi iptal etti
AYM, yüksek yargıçların ek zam oranlarını belirleyen düzenlemeyi iptal etti
Tarım Kredi Marketlerde indirim kampanyası başlatılıyor
Tarım Kredi Marketlerde indirim kampanyası başlatılıyor
Meclis 'Gazze' gündemiyle toplanıyor
Meclis 'Gazze' gündemiyle toplanıyor
'5 yıl erken emekli olma hakkı geliyor'
'5 yıl erken emekli olma hakkı geliyor'
Ev kadınlarına emeklilik fırsatı: Detaylar belli oldu
Ev kadınlarına emeklilik fırsatı: Detaylar belli oldu
Belediyeler de konut yapacak
Belediyeler de konut yapacak
Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler...Filistin için devrede
Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler...Filistin için devrede
Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
KSÜ'lü 5 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde
KSÜ'lü 5 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde
İSPARK ücretlerine yüzde 57'ye varan zam yapıldı
İSPARK ücretlerine yüzde 57'ye varan zam yapıldı
AFAD Başkanı Memiş: 180 bin konutun ihalesi yapıldı
AFAD Başkanı Memiş: 180 bin konutun ihalesi yapıldı
'Yeni yasa hazırlığımız var, bugün yarın meclise inmek üzere'
'Yeni yasa hazırlığımız var, bugün yarın meclise inmek üzere'
Camide alkol kullanan sanığın yargılandığı davada karar
Camide alkol kullanan sanığın yargılandığı davada karar
Yıl sonuna kadar mobilyaya zam yok
Yıl sonuna kadar mobilyaya zam yok
Kredi musluğu kısıldı, konut satışında rüzgar terse döndü
Kredi musluğu kısıldı, konut satışında rüzgar terse döndü
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı kutlamaları nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 22:14, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 22:26
Yazdır
Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı kutlamaları nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 08.00'den itibaren bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşak'la, Ulus Kavşak arasında kalan bölümü ile Çapa Sokak, ihtiyaç duyulması halinde Seğmenler tarafından kortej yürüyüşünün yapılacağı Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı Kavşak ile Ulus Kavşak arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber