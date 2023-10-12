Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı kutlamaları nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 08.00'den itibaren bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşak'la, Ulus Kavşak arasında kalan bölümü ile Çapa Sokak, ihtiyaç duyulması halinde Seğmenler tarafından kortej yürüyüşünün yapılacağı Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı Kavşak ile Ulus Kavşak arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü trafiğe kapatılacak.