TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, İsrail-Filistin çatışması için ortak bildiri mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün Meclisimizin göstermiş olduğu bu dayanışmanın; barış içerisinde, daha müreffeh ve adil bir dünyanın temini için Türkiye'nin durduğu yeri tespit açısından tarihi bir adım olduğunun altını çizmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, TBMM'de grubu bulunan altı siyasi partinin imzasıyla İsrail-Filistin çatışmasına yönelik yayımlanan ortak bildiriye ilişkin mesaj paylaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Meclisimizde bugün gerçekleştirdiğimiz oturum neticesinde Meclis'te grubu bulunan partilerin iradesinin tezahürü olarak imzalanan ortak bildiri metninde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bugün Meclisimizin göstermiş olduğu bu dayanışmanın; barış içerisinde, daha müreffeh ve adil bir dünyanın temini için Türkiye'nin durduğu yeri tespit açısından tarihi bir adım olduğunun altını çizmek istiyorum."