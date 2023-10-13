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Ağır yük kaldıracak 10 bin operatör aranıyor

Megaprojelere kaldırma ve taşıma hizmeti veren yük mühendisleri, geçen yıl ekonomiye 10 milyar dolar katkı sağlarken, bunu 2050'de 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Sektörün standartlarının belirlenmesi ve envanterinin çıkarılmasını isteyen YMB Başkanı Ahmet Altunkum, 50 bin kişinin çalıştığı yük mühendisliği alanında 10 bin iş açığı olduğunu ifade etti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 08:04, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 08:08
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Ağır yük kaldıracak 10 bin operatör aranıyor

Ağır, geniş, yüksek ve uzun yüklerin kaldırılması ve taşınmasını sağlayan yük mühendisleri, milyar dolarlık megaprojelerin hayata geçirilmesinde kritik rol üstleniyor. Türkiye'de 5 bin firmanın faaliyet gösterdiği sektör, geçen yıl ülke ekonomisine 10 milyar dolarlık katkıda bulundu. 159 üyesiyle sektörün ilk ve tek çatı kuruluşu olan Yük Mühendisleri Birliğinin (YMB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, devletin sağlayacağı iş kolaylıkları ve teşviklerle bu rakamın 2050'de 50 milyar dolara çıkarılabileceğini söyledi. Yük mühendisliği hizmetleri pazarının bu yılın ilk yarısında, geçen yıla göre yüzde 64 büyüdüğüne dikkat çeken Altunkum "Firmaların yüzde 81'i bu büyümeyi devletimizden hiçbir hibe ve destek almadan gerçekleştirdi. Gelecek çeyrek yüzyılda ülke ekonomisine 50 milyar doların üzerinde katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz" dedi.

ÜÇ KITADA İŞ YAPIYORLAR

YMB üyeleri aynı zamanda üç kıtada ve Türk Cumhuriyetlerindeki dev projelerin kaldırma ve taşımasında yer alarak hizmet ihracatıyla ülkeye döviz girdisi sağlıyor. Şu anda Hollanda, Belçika ve İtalya'nın yük mühendisliği sektörünün hakimi olduğunu vurgulayan Altunkum "Biz yük mühendisliği hizmetleri alanında daha fazla pay alabiliriz. Bunun için gerekli uzmanlığımız, insan gücümüz, deneyimimiz, araç parkımız, teknolojimiz ve inancımız var. Eğer daha çok devlet teşvikine ulaşabilirsek yurt dışında çok daha büyük projelerde adımızdan söz ettirebiliriz" diye konuştu. Altunkum, Türkiye'de pek çok sektörde olduğu gibi yük mühendisliği alanında da ciddi bir istihdam açığı olduğuna vurgu yaptı. Sektörde 50 bin kişinin çalıştığını, bunların 25 binini operatörlerin oluşturduğunu anlatan Altunkum, şöyle konuştu: Sektörde hala ciddi bir istihdam açığı var. Biz mavi yakalı açığını kapatmak için meslek liseleriyle ortak projeler yapıyoruz. Devasa makineleri hareket ettirecek operatörlere ihtiyacımız var. Bugün sıfırdan asgari ücretle işe alınan 18 yaşındaki bir mavi yakalı tecrübe edindikten sonra 40 bin TL maaşla iş bulabiliyor. Beyaz yakalı açığın kapanması için üniversitelerde yük mühendisliği bölümü açılmalı. En az 10 bin çalışan daha arıyoruz.

AFAD'A VİNÇ DESTEĞİ VERİLECEK

Yük mühendisliği sektörünün öneminin 6 Şubat depreminin ardından bir defa daha ortaya çıktığını anlatan Ahmet Altunkum "Depremde yardım isteyen çoğu çağrıya tamamen gönüllü olarak cevap verdik. AFAD'la bir iş birliği projesi yapmaya hazırlanıyoruz. Arama kurtarma ekibine bir vinç eklemek için hazırlıklar yapıyoruz" dedi.

ÖNDER ÇELİK

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