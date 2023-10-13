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Su pazarından pis kokular geliyor

Rekabet Kurumu, %90'ı yabancı şirketlerin elinde olan ambalajlı su pazarına soruşturma başlattı. Sektörün 2 büyük firması denetime girecek. İddia ise ortak fiyat belirledikleri yönünde...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 08:12, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 08:00
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Su pazarından pis kokular geliyor

Ambalajlı su fiyatları, son 3 ayda %20, son 1 yılda ise %50 zam gördü. Fiyat artışlarındaki en büyük nedenin girdi maliyetleri olduğu belirtilse de bazı büyük su şirketlerinin ortak hareket ederek fiyatları yukarı çektiği iddia ediliyor. Su sektörü oyuncuları nakliye, depolama, ambalaj, işçilik vb. birçok girdi maliyetlerinde %100'den fazla artış olduğunu ifade ediyor. Ancak ambalajlı su fiyatlarındaki artış, bu rakamların çok daha üzerinde...

Rekabet Kurumu, uzun zamandır su piyasasındaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili çalışma yürütüyor. Gelen şikayet ve ihbarlar dikkate alınarak şirketlere anlık denetimler düzenleniyor. Son olarak piyasasının 2 büyük oyuncusuyla ilgili soruşturma açılmasına karar verildi.

ORTAK FİYAT BELİRLİYORLAR

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada "Rekabet Kurulunun 10.08.2023 tarihli, 23-37 / 711-M Sayılı Kararı uyarınca; ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren üretici / tedarikçi teşebbüslerin ürün fiyatlarını birlikte tespit etmek suretiyle 4054 Sayılı Kanun'un 4. Maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmada elde edilen bulgular, kurulun 21.09.2023 tarihli toplantısında görüşülmüştür. Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bilgi değişimi yoluyla 4054 Sayılı Kanun'un 4. Maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik, anılan teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına, 23-45/850-M(2) Sayı ile karar verilmiştir" denildi.

PAZAR YABANCILARIN ELİNDE

İstanbul Gazoz, Su, Şerbet, Boza, Turşu ve Sirke İmal Edenler ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, su pazarının %90'ının yabancıların elinde olduğunu söyledi. Akkaya "Böylesine önemli ve kritik bir sektör, yabancı şirketlerin inisiyatifine bırakılamaz. Ayrıca birlikte hareket ederek ortak fiyat belirliyorlar. Bunu uzun zamandır dile getiriyoruz. Rekabet Kurumu da sektörde denetimleri sıklaştırmıştı. Şimdi 2 büyük firmaya soruşturma açıldı. Umarım faydası olur. Çünkü ambalajlı su fiyatları, çok ciddi artış gösterdi. Bu artışı yalnızca maliyetlere dayandırmak, gerçekten uzak bir iddia olur" dedi.

50 TL'LİK DAMACANADA SU MALİYETİ 1,5 TL

Bir süre önce 50 TL'ye satılan damacana su fiyatlarında, suyun maliyetinin 1,5 TL olduğu açıklanmıştı. Sektörün önde gelen derneklerinden birinin başkanı katıldığı bir televizyon programında "Bölgelere göre değişir; ama 1 liranın bir miktar üzerindedir. 50 liralık bir damacanada 90 kuruş ila 1,5 lira arasında değişiyor. Geri kalan 49 lira hem makro hem mikro taşımaya, tesisin enerji, işçilik için harcadığı diğer giderlere gidiyor. En temel maliyet; nakliye, daha sonra suyun kirası ve diğer üretim giderlerinden oluşuyor" ifadelerini kullanmıştı.

KAAN ZENGİNLİ

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