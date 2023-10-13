Dezavantajlı bölgedeki meslek lisesi öğrencileri uluslararası sertifika aldı

Okulun Makine ve Tasarım Teknolojileri Alanı öğretmeni Ümit KURTULMUŞ tarafından okulda kurulan Tasarım ve İnovasyon Kulübü öğrencilerinden; E.E.TEKDURAK, M.H. COMBA, A.İ.EKEN, F.TEKÇE, M.E. DEMİR, M.B.ULUTAŞ, M.C.KAYABAŞ, M.K.KOÇAK, A.K.AÇAY ve S.E.YILDIRIM yaklaşık bir yıllık çalışma sonucunda "SOLİDWORKS CSWA SERTİFİKA" sınavını kazanarak, Uluslararası geçerliliği olan SOLİDWORKS CSWA SERTİFİKASI'NI" almışlardır.

Öğrencilerden bazıları sınavdan 240 tam puan almışlardır.



Öğrencileri azmi, öğretmenlerin fedakarlığı ve okul idaresinin destekleri ile elde edilen başarı diğer okul ve öğrencilere de örnek oluşturacaktır. Önceki yıl yine imkansızlıklar içinde futbol turnuvasında Ankara Birincisi olan ve beden eğitimi öğretmeni milli güreşçi Erhan Cihangiroğlu'nun destekleriyle güreş alanında bir çok ödüle imza atan okulun müdürü Ahmet Ata ALKUSAL başarılarından dolayı öğrencileriyle gurur duyduğunu, emeği geçen meslektaşlarına müteşekkir olduğunu belirtti.