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Esnafa EYT kapısı açılıyor! O şartları taşıyanlar emekli olabilecek

Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenmesiyle beraber binlerce küçük esnaf da Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kapsamında emekliliğe hak kazanacak. Prim günü bunun altında kalanlar da tamamladıklarında aylık bağlanacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 08:47, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 08:50
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Esnafa EYT kapısı açılıyor! O şartları taşıyanlar emekli olabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi için çalıştıklarını belirterek, 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanıyacaklarını söyledi.

Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasının ardından esnaf erken emeklilik için gün saymaya başladı. Torba yasayla Bağ-Kur'luların prim koşulu 9 bin günden 7200'e inecek.

Bağ-Kur ile SSK prim eşitlemesinden küçük esnaf yararlanacak. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyecek.

Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak.

Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.

PRİMİ YETEN EYT'DEN YARARLANACAK

Sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve gerekli koşulları taşıyan Bağ-Kur'lular erken emekli olabilecek.

Yasal düzenlemenin yaşama geçmesiyle birlikte 7200 prim gününü yatıran vatandaşlar geri ödeme almayacak. Örneğin 8200 prim günü olan 7200'den fazla olan primini geri talep edemeyecek.

Erken emeklilik için Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler de bu sigorta kolundaki çalışması 3.5 yıldan az ve 7200 günü doldurduysa Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecek.

Yasal düzenlemeyle prim günü düşerken normal emeklilikte yaş koşulu değişmeyecek. Prim gününü 7200'e tamamlayan Bağ-Kur'lu kadın 58, erkek de 60 yaşında emekli olacak.

YAKLAŞIK 1 MİLYON ESNAFI İLGİLENDİRİYOR

Düzenlemeden bütün Bağ-Kur'lular yararlanamayacak. Bugün itibariyle kayıtlı 3 milyonun üzerinde esnaf bulunuyor.

Bunların yaklaşık 1 milyonu küçük esnaf olup yasadan da bu bölümün yararlanması planlanıyor. Prim indiriminde çalışan sayısına da bakılacak.

Yasada netleşecek düzenleme ile 10 ve altı çalışan işyerlerinde çalışanların yararlanması seçeneği ön plana çıkıyor. Bağ-Kur statüsünde olup isteğe bağlı sigortalı olanlar ise prim indirimi kapsamında yer almayacak.

BUGÜNKÜ SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Sosyal güvenlik reformuyla 2008 yılında işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi.

Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SSK'da 7 bin 200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.

Normal koşullarda SGK'lılar için emeklilik tarihi hesaplanırken ilk işe giriş, sigorta tescil tarihi esas alınırken, Bağ-Kur'da ise fiilen prim ödenen güne göre emekli olunuyor.

HAZAL ATEŞ

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