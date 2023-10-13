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Otomobille çarpışan otobüs devrildi: 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobille çarpışan yolcu otobüsünün petrol istasyonunda devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 09:03, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 10:09
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Midyat Seyyidoğlu Turizm firmasına ait Ö.K. idaresindeki 34 RR 9423 plakalı yolcu otobüsü, Viranşehir kara yolunun 66. kilometresinde T.E'nin kullandığı 34 BFD 059 plakalı otomobille çarpışarak yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonu sahasına girdi, pompaların bulunduğu bölgeye varmadan devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa ve Viranşehir devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kazanın ardından araç sürücüleri gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin de yaralandığı belirtti.

Şıldak, "Sabah saatlerinde Şanlıurfa-Mardin Karayolunda Viranşehir ilçemiz yakınlarında bir yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştır. Yaralılardan durumu ağır olan bulunmamaktadır. Kazayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullanıldı.

Öte yandan akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde aynı yönde seyreden 34 BFD 059 plakalı otomobilin aniden akaryakıt istasyonuna yönelmesinin ardından peşinden gelen 34 RR 9423 plakalı yolcu otobüsüyle çarpışması ve otobüsün devrilerek istasyona girmesi yer aldı.

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