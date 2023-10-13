Tel Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Yanarocak'tan skandal sözler
Tel Aviv Üniverisitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak Sözcü TV'de katıldığı programda İsrail-Hamas savaşına ilişkin olarak kullandığı sözler nedeniyle yayından alındı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 09:01, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 09:14
Yanarocak, İsrail Hamas çatışmasına ilişkin olarak "Bizim çocuğumuzu kesip biçeni, biz kesip biçmeyelim mi?" ifadesini kullandı. Stüdyodakilerin tepkisi üzerine ise yayından alındı.