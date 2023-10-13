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Kaldırım taşlı saldırıya uğrayan taksici konuştu

İzmir'de aracına binen kişi tarafından kaldırım taşıyla kafasına vurularak gasbedilmeye çalışılan taksi şoförü Selim Keleş, tutuklanan zanlının kendisini öldürme niyetiyle hareket ettiğini öne sürdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 13:20, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 13:20
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Karabağlar ilçesinde taksi şoförlüğü yapan ve 10 Ekim'de aracına binen A.T. tarafından başına kaldırım taşıyla vurularak darbedilen ve gasbedilmeye çalışılan 62 yaşındaki Selim Keleş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Keleş, çalıştığı taksi durağında gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın şokunu üzerinden hala atamadığını söyledi.

Olay günü aracına binen A.T'nin kendisiyle gideceği yer konusunda pazarlık yapmasının ardından yola çıktıklarını belirten Keleş, "Elinde siyah poşet vardı ama ben fark etmedim. Temiz yüzlü olunca da arkaya oturmasında bir mahsur görmedim. Sonra giderken yol tarifi yaptı. Onun tarifine göre gideceği yere götürdüm. Karanlık bir sokağa girdik. İnmek istediğini söyledi. Araçtaki lambayı açmaya çalışırken taşı kafama vurdu. Taşı alıp yere attım. Bu sefer yüzüme yumruk atmaya başladı. Ona müdahale etmeye çalıştım. Eğer dirençli olmayıp taşı elinden almasaydım ikinci darbesinde muhtemelen öldürecekti. O niyetle gelmiş zaten." diye konuştu.

Keleş, aracıyla bir süre kaçan şüphelinin peşinden gittiğini ancak kan kaybı nedeniyle halsiz düştüğünü belirterek duraktaki mesai arkadaşlarından yardım isteyip ambulansla hastaneye kaldırıldığını anlattı.

Bir süre çalışamayacağını belirten Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an kafamda 7 dikiş var çalışacak durumum yok. Moralim bozuk. Hastaneye pansuman için gidip gelirken bile sağa sola bakıp, korkarak gidiyorum. Bende bir kompleks oluştu. Canımı alamadı ama hürriyetimi elimden aldı gibi hissediyorum. Rahat değilim, huzursuzum. Sokağa çıkmaya korkar oldum."

Buca ilçesinde yaşanan olayda, araç kamerası sayesinde yakalanan A.T. tutuklanmıştı.

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