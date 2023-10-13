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Fabrika gibi okul: Günde 6 bin ekmek üretiyor

Samsun'un Bafra ilçesinde meslek lisesinde günde 6 bin ekmek üretilerek taşımalı okullara gönderiliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 09:38, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 09:40
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Fabrika gibi okul: Günde 6 bin ekmek üretiyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her ilde bir ekmek üretim tesisi kuruldu. Samsun'da da Bafra Hasan Çakın Mesleki Teknik Anadolu Lisesi seçildi. Okulda kurulan atölyede üretim yapan öğrenciler, bu alanda ustalaşarak meslek sahibi olma yolunda.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Şefi Zühre Güneş, "Fırınımızda öğrencilerimizin mesleki gelişimi açısından üretim yapmaktayız. Bakanlığımızın bize sunduğu imkandan dolayı hepsine teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz burada birçok şeyi öğrenerek hem teknik olarak aletlerin kullanılmasını ve hem de ekmek yapımını bütün detaylarıyla öğreniyorlar. Böylelikle gelecekte kendileri çok güzel iş imkanları elde edecekler" dedi.

Okul Müdürü Yıldıray Baş, "Bakanlığımız her ilde bir ekmek üretim tesisi kurdu. Samsun'da da Bafra Hasan Çakın Mesleki Teknik Anadolu Lisesi seçildi. Atölyemizin kuruluş amacı taşımalı okulların ekmek ihtiyacını karşılamak. Bu amaçla okulumuzda yiyecek, içecek alanında ki öğrencilerimiz, öğretmenlerimizle, alan şefimizle birlikte şu anda Yakakent, 19 Mayıs ilçelerin taşımalı öğrencilerin ekmek ihtiyacını karşılıyoruz. Günlük üretimimiz 6 bin civarında. Bunun dışımda hamburger ekmeği, dışarıdan unlu mamullerle ilgili siparişler olduğu takdirde, üretimleri gerçekleştiriyoruz. Bir meslek lisesinin kendini geliştirebilmesi için üretim hamleleri yapması gerekiyor. Bu felsefeye inanması gerekiyor. Bakanlığımız da bu yolda adımlar atıyor. Çünkü üretim içerisinde öğrencilerin mesleki gelişimine çok büyük bir katkı sağlıyor. Eğer okul atölyeleri üretim içerisinde değilse öğrencilerin beceri eğitimini geliştirmekte mümkün olmuyor. Biz buradan mezun ettiğimiz öğrencileri, 'usta' unvanıyla mezun ediyoruz. Her alanımızda üretim hamleleri yapmaya çalışıyoruz. Sadece yiyecek, içecek alanında değil diğer alanlarda da üretim gayreti içerisindeyiz. Buna inanıyoruz ve bu yolda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Burası çok güzel bir tesis. Öğrencilerimiz hamurun işlenmesinden paketleme aşamasına kadar her aşamayı öğreniyorlar. Mutlular, gayet de becerikliler, bu başarıdan dolayı öğrencilerimi ve öğretmenlerimi tebrik ediyorum. Meslek liseleri döner sermayeli kurumlar. Döner sermaye üzerinden malzemeler alınıyor. Aylık olarak da kazanç üzerinden çalışan öğrencilere, öğretmenlere payları dağıtılıyor. Bu da ayrı bir güzellik oluyor. Biz okul olarak bunu başardığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

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