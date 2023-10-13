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Brent petrolün varil fiyatı 86,97 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,97 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 10:14, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 10:32
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Brent petrolün varil fiyatı 86,97 dolar

Dün 87,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.47 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,13 artışla 86,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,97 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol arzına ilişkin endişelerin piyasalarda yeniden zemin kazanması etkili oldu.

İsrail-Filistin çatışması sonrası piyasalarda petrol tedarikine ilişkin oluşan endişelerle aniden yükselen petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.

İsrail'in küresel petrol tedarikindeki rolü sınırlı olsa da devam eden saldırılar, çatışmanın bölgeye yayılması halinde petrol arzına zarar vereceği ve yılın geri kalanında beklenen arz açığını daha da derinleştireceği endişelerine yol açıyor.

Dün İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığına yönelik haber akışı çatışmaların daha da genişleyebileceği tehlikesini artırdı.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına işaret eden veriler, fiyatlardaki yükselişi sınırladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin dün açıkladığı verilere göre, ülkenin ticari ham petrol stokları yaklaşık 10 milyon 200 bin varil arttı.

Brent petrolde teknik olarak 87,06 ile 87,42 dolar aralığının direnç, 86,70 ile 86,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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