İsrail'in Ankara Büyükelçisi: Gazze'de yapılan saldırılar sivilleri hedef almıyor

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.



Türkiye ile İsrail 17 Ağustos'ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı.

Bu bağlamda Eylül 2022'de Irit Lillian, İsrail'in Türkiye büyükelçiliği görevine atanmıştı.

Lillian, İsrail-Filistin çatışmalarının ardından Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Lillian iki devletli çözüme nasıl baktığını, Gazze'ye abluka hakkında neler düşündüğünü açıkladı.

İşte özel röportajdan öne çıkanlar;

İsrail'in Gazze ile ilgili planı ve hedefi nedir?

Öncelikle tanımlarla başlamak istiyorum. Üzücü olaylar demek katliamı tanımlamak için çok hafif kalıyor. Biz burada futursuz bir katliamdan bahsediyoruz. Bebekler, kadınlar, yaşlılar 1200 kişi 1 gün içinde hayatını kaybetti. Bununnla birlikte 100'den fazla kişi kaçırıldı. Böyle bir eylem çok kararlı bir cevabı hak ediyor. Bu Gazze'deki masum insanları hedef almıyor. Amaç hem İsrail vatandaşlarının emniyetini sağlamak bir yandan da bölgemizin istikrar ve barışa kavuşmasını sağlamak.

Filistinlilieri cezalandırmak gibi niyetimiz yok diyorsunuz. Ancak karşı karşıya kaldığımız tabloda hava saldırılarında aynı şekilde yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze'ye operayonu aynı kelimeleri kullanarak ifade edebilr misiniz?

İsrailin saldırıları arasında Gazze'de yapılan saldırılar masum sivilleri hedef almıyor. İstenmeyen çok üzücü bir olay. Ben de bir anneyim. İster İsrailli ister Filistinli her çocuk içn ben de gözyaşı döküyorum. Ancak teröristler insanları kendilerini kalkan yapıyor. İsrail vurmadan önce vatandaşlarının evlerini terk etmesini istiyor. Teröristler partide eğlenen gençlere saldırıyorlar. Biz çok güçlü bir devletiz. Masum insanlara zarar gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi İsrail'in örgüt gibi yanıt verdiğini düşünüyor musunuz?

İsrail vatandaşlarını korumak için elinden geleni yapıyor. Türkiye de tıpkı İsrail gibi terörün acı tadın almış bir ülke. İsrail elinden geleni yapıyor uluslarası hukuka uymak için. Ancak şunu da hatırlatmak istiyorum ki 2005 yılından beri Gazze'de Şİsrail mavcudiyeti yok. Bölgenin insanlarına aitti burası. Ancak onlar bütün altyapıyı parayı, onlara akıtılan parayı alıp bunu bir terörist faaliyet merkezine çevirmeyi tercih ettiler.

Gazze'nin elektriksiz ve susuz kalması, abluka altına alınması sivilleri cezalandırmak değil midir? Uluslarası hukuka uygun mudur?

İsrail elinden geleni yapıyor ancak 16 yıldan uzun bir sürede Gazze bir bağımsız bir altyapı oluşturmayı başaramadı. Çünkü para bu alanlara yatırılmadıi yeraltı tünellerine harcandı ve başka birçok şeye yatırıldı. Şu anda İsrail bir savaşta ve savaşta böyle şeyler oluyor.

Ben devlet adamlarının, savaş esnasındaki devlet adamları olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar acı çekiyor, uluslararası hukukta belirli savaş kuralları var İsrail de elinden gelenin en iyisini yapıyor.

Söylediğim gibi liderler bazen çok radikal bir konuşma üslubunu benimseyebiliyor. Ancak İsrail uluslarası hukuka uyuyor.

İsrail forfor bombası kullandı mı?

Bunlar yüzde 100 sahte haberler. Bunları her türlü yayan medya tarafından da reddedilmesi lazım. Bunlar vadesi geçmiş İsraille alakası olmayan kötücül haberler.

Fosforun kullanımı uluslarası hukuk tarafından yasaklanmıştır. İsrail uluslarası hukuka uymaktadır. Bu haberlerin görülmemesi ve bu yanlış şekilde yayılmaması gerekmektedir.