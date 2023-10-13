Kocaeli'de bir muhtar tartıştığı oğlu tarafından silahla yaralandı

Pazarçayırı Mahallesi Muhtarı R.G. ile oğlu E.G. arasında aynı mahalledeki evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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