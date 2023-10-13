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Dolar/TL, 27,80 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,8000 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 10:50, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 10:51
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Dolar/TL, 27,80 seviyesinden işlem görüyor

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 27,7440'tan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 27,8000'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 29,3290'dan, sterlin/TL de önceki kapanışının 0,3 üzerinde 33,9720'den satılıyor.

Dün yüzde 0,8 artışla günü 106,5 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yatay bir seyir izlerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 yükselişle 1,0550'den işlem görüyor.

Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin artması ve İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişeleriyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını söyledi.

Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yaklaşık 17 baz puan artışla günü yüzde 4,70 seviyesinden tamamladığını hatırlatan analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit tutacağının öngörülmeye devam ettiğini belirtti.

Öte yandan, Boston Fed Başkanı Susan Collins, Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürmek için faiz oranlarını tekrar artırmak zorunda kalabileceği yönündeki görüşünü yineleyerek, "Bu döngünün zirvesinde veya buna çok yakın olabileceğimize inanıyorum, ancak henüz daha fazla sıkılaşmayı masadan kaldırmayacağım." ifadesini kullandı.

Analistler, bugün Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantıları çerçevesinde yapılacak konuşmalardan alınacak mesajlarla birlikte, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 105 seviyelerinin destek, 107'nin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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