Türk Kızılay: Yardımları en kısa sürede Gazze'ye ulaştıracağız

Türk Kızılay tarafından İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının koordinesinde hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan uçak, Mısır'a ulaştı.

Mısır'ın Gazze'ye gönderilecek insani yardım malzemesi için tahsis ettiği Uluslararası Ariş Havalimanı'na indirilen malzemeler, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye götürülecek.

Türk Kızılay Gazze İnsani Yardım Operasyonu Ekip Başkanı Selçuk Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından insani yardım talebi üzerine Türk Kızılay tarafından hazırlanan malzemeleri Mısır'daki Uluslararası Ariş Havalimanı'na getirdiklerini söyledi.

Yardımların sağlık, gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerinden oluştuğunu ifade eden Öztürk, "Buradaki görüşmelerin ardından yardım malzemesinin en kısa sürede Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırılması için çalışacağız." dedi.