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3 üniversite daha İhtisaslaşma Programı kapsamına alındı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 3 üniversiteyi daha Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamına aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 11:57, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 11:59
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3 üniversite daha İhtisaslaşma Programı kapsamına alındı

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Eren, Çankırı Karatekin ve Osmaniye Korkut Ata üniversitelerinin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı'na dahil edilmesi dolayısıyla YÖK'te tören düzenlendi.

Törende, programa dahil edilen üç üniversitenin rektörünün yanı sıra, üniversitelerin bulunduğu üç ilin valisi ile bazı milletvekilleri de yer aldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, törende yaptığı konuşmada, Kurul olarak 11. Kalkınma Planı'nda da yer alan "yükseköğretimde çeşitliliğin artırılması" hedefiyle yükseköğretimin tüm süreçlerinde "çeşitlilik, farklılaşma ve bölgesel gelişme odaklı" planlama anlayışını önemsediklerini belirtti.

Özvar, üniversitelerin misyon farklılaşması odaklı ihtisaslaşmasına yönelik çalışmaları güçlendirerek devam ettireceklerini bildirdi.

Halihazırda, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi'nin 22 üniversiteyle yürütüldüğünü kaydeden Özvar, 5. Çağrı Dönemi'nde başvuru yapan 15 üniversiteden 3'ünün projeye katılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

- "Bölgenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır"

Özvar, Bitlis Eren Üniversitesinin "Turizm", Çankırı Karatekin Üniversitesinin "Sektörel Tuz ve Tuz Temelli Stratejik Ürünler", Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin de "Yenilenebilir Enerji ve Batarya Teknolojileri" alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı'na alındığını açıkladı.

Bu proje kapsamında yer alan üniversite sayısının 25'e çıktığını belirten Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi'yle üniversitelerimizin eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme gibi birincil faaliyetlerinin yanı sıra bulundukları ilin ve bölgenin doğal, ekonomik, ticari, sınai ve sosyal potansiyelinin etkin olarak kullanılması, yerel ekonomik hayatın geliştirilmesine katkı sağlanması, bölgenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje ile üniversitelerin bulundukları bölgelerin ihtiyaçları, sahip oldukları potansiyel ve kapasiteyi göz önüne alarak bölgesel kalkınmanın sağlanmasında öncü, yönlendirici ve aktif bir rol oynamaları hedeflenmiştir. Yine bu proje ile üniversitelerin bölgesel kalkınmayı sağlamak üzere kendi hedeflerini ve stratejilerini bölgeleriyle ilişki kurarak yeniden tanımlamaları, vizyon ve misyonlarını bölgenin ihtiyaçları kapsamında farklılaştırmaları beklenmektedir. Üniversitelerin kendi aralarında farklılaşması, Yükseköğretim Kurulu'nun temel stratejisidir."

-"Projenin başarıya ulaşmasında destek ve katkı çok önemli"

Erol Özvar, projenin etkin yürütülmesi ve bölgesel çıktı hedeflerine ulaşılması için bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve YÖK'ün yanı sıra valilikler, belediyeler, kalkınma ajansları ile sivil toplum kuruluşlarının da üniversitelere destek ve katkılarının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Özetle bu proje bir birlikte çalışma projesidir." ifadesini kullandı.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı'na dahil olan 3 üniversitenin rektörlerini kutlayan Özvar, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'a beratlarını takdim etti.

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