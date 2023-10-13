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Avukatın internet tarifesi isyanı 3 milyon kişi tarafından görüldü

Avukat Deniz Akbıyık'ın sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı internet paketi paylaşımına binlerce yorum yapıldı. Attığı tweet 3 milyon kişiye erişirken binlerce vatandaşın da aynı sorunu yaşadığı ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 12:08, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 12:44
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Avukatın internet tarifesi isyanı 3 milyon kişi tarafından görüldü

Son zamanlarda mobil internet kotalarıyla ilgili şikayetler yurt genelinde oldukça arttı. Birçok vatandaş aynı kullanımı yaptığını ve eskiye oranla internet paketinin yetmediğinden yakınıyor. İstanbul'da Deniz Akbıyık isimli avukat sosyal medya üzerinden yaptığı internet tarifesi paylaşımı 3 milyon kişiye erişti. Aynı sorunu yaşayan binlerce vatandaş ise genç avukatın tweetine yorum yaptı.

"25 GB internetim 1 haftada bitti"

İşte avukatın o tweeti; "Vodafone kullanıyorum. 2 ay öncesine kadar tarifem (25gb) 1 ay bitmiyordu. Şu an 25gb 1 haftada bitiyor, ek paket alıp duruyorum bu ay 75gb aldım toplamda ve yine bitti. Böyle saçmalık olur mu? İnternet kullanımım yine aynı, şikayet oluşturdum dönen yok. Başına gelen var mı" söz konusu tweet 3 milyon kişiye ulaştı. 19 bin kişi tarafından beğenilen tweete 3 binin üzerinde yorum yapıldı. Benzer durumları yaşayan vatandaşlar isyanını dile getirdi.

Tüm operatörler aynı paylaşımın altında buluştu

Avukat Deniz Akbıyık'ın sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı internet paketi paylaşımının ardından operatörün vatandaşların yaptığı yorumlara cevap yazdığı dikkat çekti. Bazı gurbetçi vatandaşlar ise yurtdışındaki kota ile Türkiye'deki data kotasının aynı olmadığına dikkat çekti. Bir gurbetçi vatandaş ise yurtdışında haftada 2 GB kullanırken Türkiye'de ise 40 GB internetin bile yetmediğini belirtti.

"En büyük sorun operatörlerin gerekli aydınlatmayı müşterilere sunmaması"

Kendi operatörü ile ilgili sorun yaşadığını belirten Avukat Deniz Akbıyık, "İnternet kullanımlarım yıllardır aynı düzeyde olmasına rağmen son iki aydır internet paketim yetmemeye başladı. Bu yetmeme anormal bir şekilde artış göstermeye başladı. Normalde 25 GB internet kullanırken, son iki ayda bu rakam 100 GB'yi bulur oldu. Ben bu sorunu kendi operatörüm ve resmi yollarla çözmeye çalıştım. Ancak sorun çözülmediği için bende sosyal medyada konu ile alakalı yazı yayınladım. Söz konusu yazı 3,5 milyon görüntülenme aldı ve neredeyse tüm vatandaşlarında aynı sorunu kendi kullandıkları operatörlerde yaşadıklarını yazdılar. Ben operatörümü ilk aradığımda cevap alamadım. Asıl sorunda bu zaten. Bence en büyük sorun gerekli aydınlatmanın müşterilere sunulmaması. Benim operatörümden söz konusu internet kullanımlarımı talep etmiştim fakat bununla alakalı geri dönüş yapılmamıştı. Sonrasında ise operatörümle tekrar iletişime geçtik. Sorunun ise benim eski tarifem ile yeni tarifem arasında içerik farkından dolayı olduğu söylenildi. Şu anda ise yeni bir tarife kullanmaya başladım. İlerleyen zamanlarda sorunun çözülmesini bekliyorum" şeklinde konuştu.

"Sosyal medyada paylaştığım yazı 3 milyonunun üzerinde etkileşim aldı"

Sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullandığını vurgulayan Akbıyık, "Daha önceki hiçbir paylaşımımım bu kadar etkileşim almamıştı. Bu seferki paylaşımım ise 3 milyonun üzerinde etkileşim aldı. Özellikle Türkiye'de birçok vatandaşın son iki aydır operatör fark etmeksizin internet kullanımı ile alakalı sorun yaşadığını görmüş olduk. Yaşadığım sorunun nedenini yorumlayacak olursam, Türkiye'de yaşanılan enflasyon nedeniyle internet paketlerinin ücretlerini değiştirmek istemeyen operatörler, içerikleri değiştirmiş olabilirler ve böylece hızlıca tükeniyor olabilir. Bunun dışında ise yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da Türkiye'ye geldiklerinde internet paketlerinin tükettiklerini söylediler" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medya kişilerin kendilerini duyurması için çok önemli bir araç"

Bu tarz sorunlar ile karşılaşan vatandaşların ne yapması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Akbıyık, "Vatandaşlar öncelikle kullandıkları operatör ile iletişime geçip gerekli başvuru ve şikayetleri yapmaları gerekiyor. Sorun çözülmediği takdirde, e-devlet üzerinde BTK'ya şikayet oluşturulabilir. Yine çözüme kavuşamazlar ise tüketici haklarına başvurabilirler. Sosyal medya kişilerin kendilerini duyurması için çok önemli bir araç. Fakat aynı zamanda kötüye kullanma gibi durumlar oluyor. Bu nedenle sosyal medyayı itidalli kullanmak gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

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