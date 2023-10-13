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Bakan Tekin: 1583 okul deprem sebebiyle yıkılıp yeniden yapıldı

"Bakanlık olarak deprem konusunda yapı stokumuzun neredeyse tamamının tahkik ve tetkik işlemlerini yaptık. 3 bin 632 okulda güçlendirme işlemi yapmışız. 1583 okul deprem sebebiyle yıkılıp yeniden yapılmış durumda"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 12:43, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 12:46
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Bakan Tekin: 1583 okul deprem sebebiyle yıkılıp yeniden yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bakanlık olarak deprem konusunda yapı stokumuzun neredeyse tamamının tahkik ve tetkik işlemlerini yaptık. 3 bin 632 okulda güçlendirme işlemi yapmışız. 1583 okul deprem sebebiyle yıkılıp yeniden yapılmış durumda." dedi.

Bakan Tekin, Tekirdağ'da Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İl Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Göreve geldiği 4 aydan bu yana Türkiye'deki illerin yarısından fazlasını ziyaret ettiğini belirten Tekin, her gittikleri ilde değerlendirme toplantısı düzenlediklerini, buradan çıkan sonuçlara göre aldıkları kararlar doğrultusunda da eğitim yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi.

Milli Eğitim camiasının büyük bir teşkilat olduğunu vurgulayan Tekin, "Türkiye'de şu anda 20 milyona yakın öğrenci, 1 milyona yakın öğretmenimiz, 76 binin üzerinde de kurumumuz var. Böyle baktığımızda koskoca bir teşkilat. Bu teşkilatın da kendi içerisinde yönetilmesiyle ilgili hızlı karar alınması gereken ve sık sık kararların revize edilmesi gereken bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci doğru yönetmek adına taşra teşkilatlarımızla sürekli irtibat halindeyiz." diye konuştu.

- "Son 20 yılda eğitime yapılan yatırımlar dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda"

Bakan Tekin, Türkiye'de 2002 yılında 367 bin 145 derslik olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bunlardan bir kısmının daha sonrası süreçte yıkılıp yeniden yapıldığını da varsayarsak, reel olarak 300 binin altında bir derslikle karşı karşıyayız. Ama şu an bizim Türkiye genelinde 742 bin 323 dersliğimiz var. Yani son 20 yılda derslik stokumuz 2,5 kat artmış durumda. Aynı göstergeler öğretmen açısından da geçerli. Dolayısıyla son 20 yılda eğitime yapılan yatırımlar ciddi şekilde dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda."

Eğitimin dinamik bir süreç olduğunu, talep ve beklentilerin sürekli yenilendiğini belirten Tekin, değişen koşullara göre sürekli kendilerini revize etiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitime verdiği öneme değinen Tekin, eğitim konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadığına işaret etti.

Türkiye'de özellikle 2000 yılından önce inşa edilen binaların, deprem mevzuatına göre yapılmaması nedeniyle bazı sorunlarla karşılaştıklarını anlatan Tekin, "Bakanlık olarak deprem konusunda yapı stokumuzun neredeyse tamamının tahkik ve tetkik işlemlerini yaptık. 3 bin 632 okulda güçlendirme işlemi yapmışız. Türkiye'de 1583 okul deprem sebebiyle yıkılıp yeniden yapılmış durumda. Tekirdağ'da ise 118 okulumuzda güçlendirme işlemi yapılmış, 64 tanesinin 48 tanesi de yıkılıp yeniden yapılmış." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ile ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

Bakan Tekin, programı kapsamında Valilik ile AK Parti ve MHP Tekirdağ il başkanlıklarına ziyaretlerde bulundu.

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