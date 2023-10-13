Türk Büro-Sen tatil bölgesinde arsa aldı. Üyelere konuk evi yapacak

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, üyelerinin ve emeklilerinin hizmetine sunulmak üzere düşündükleri tesis için Antalya'da arsa satın aldıklarını açıkladı.

Türkeş Güney'in açıklaması şu şekilde;

HAYALİMİZİN İLK ADIMI GERÇEKLEŞTİ

Göreve geldiğimiz günden bu yana, en büyük hayalimiz, üyelerimiz ile emekliye ayrılmış üyelerimizin ekonomik şartlarla, tatil yapmasına imkan sağlayacak bir tesisi, bir eseri sendikamıza kazandırmaktı.

Çünkü, bugün ki ekonomik şartlarda, memur ve memur emeklisinin tatil yapması imkansız hale gelmiştir.

Türk Büro-Sen, kamusal ve sendikal sorumluluğu gereği üyelerinden aldığı güçle yarınları şekillendiriyor.

Yaklaşık 1,5 yıl gibi kısa sürede edindiğimiz tasarruflarla gönül seferberliğinin izdüşümü olarak, 31 yıl sonra sadece üyelerinin ve emeklilerinin hizmetine sunulmak üzere düşündüğümüz tesis için Antalya'da arsa satın almış bulunuyoruz.

Türk Büro-Sen olarak, katılımcı sendikacılığa örnek olacak bir adım atıyoruz. Kamunun güven sancağı, Türk memurunun mümtaz dayanağı, çalışan, üreten, yol gösteren ve hak ettiğini alan Türk Büro-Sen nezdinde, Türk Memur Sendikacılığı kavramı farklı bir anlam kazanmıştır.

Bu kapsamda, geçmişin girift sarmalına takılıp kalmadan, geleceğe ve ufka yön verecek imzalarla; üyelerimiz ve emeklilerimizin ekonomik imkanlarla tatil yapma imkanı sağlamaya yönelik düşüncemizin ilk aşaması olan arsa alma işini, Allah bize nasip kılmıştır. Bu nasip, bu onur, bizim için herşeyin üzerindedir.

Sendikal anlayışımız ve mücadelemizi anlamlandıran ve taçlandıran bu nasip

Hepimiz için övünç kaynağıdır.

Bu vesile ile bir kez daha gururla ifade ediyorum ki;

Genel Merkez ve teşkilat yöneticilerimiz, işyeri temsilcilerimiz ve üyelerimiz iftihar sebebimizdir. Tüm dava ve mücadele arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ediyorum.