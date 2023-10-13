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Otobüste dehşet anları! Yolcu direksiyona saldırdı, şoför uçuruma düşmekten kurtardı

Mersin'den Adıyaman'a giden otobüste yolculuk eden Umut C. (22), seyir sırasında birden direksiyona saldırdı. İçerisinde 26 kişinin bulunduğu otobüs, şoför Hakan Çetintaş'ın manevrası ile bariyerlere çarparak durdu. Gözaltına alınan Umut C.'nin kanında uyuşturucu tespit edilirken, yaşananlar otobüs içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 13:30, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 13:47
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Olay, 1 Ekim'de Mersin-Osmaniye kara yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Mersin'den Adıyaman'a seyreden Hakan Çetintaş yönetimindeki 02 ABU 742 plakalı şehirler arası otobüsünün ön koltuğunda oturan Umut C., saat 01.00 sıralarında aniden koltuğundan kalkarak direksiyona saldırdı. Bu sırada şoför Çetintaş, direksiyonu bırakmayıp, uçuruma doğru ilerleyen otobüsü bariyerlere çarptırdı.

GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI

Bu sırada uyanan yolcuların müdahalesiyle Umut C., direksiyonun bulunduğu alandan uzaklaştırdı. İhbarla gelen jandarma ekipleri, Umut C.'yi gözaltına aldı. Umut C.'nin hastanede yapılan kontrolde kanında uyuşturucu tespit edildi. Umut C., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Umut C.'nin direksiyona saldırması ve şoförün direksiyonu bırakmamaya çalıştığı anlar ise otobüs içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

'BÜYÜK BİR FACİA OLABİLİRDİ'

Hakan Çetintaş, olay anını anlatarak, "Adıyaman seferini yapmak için Mersin Otogarı'ndan hareket edeceğimiz esnada bir yolcu getirdiler. Yolcu arka koltukların birinde oturuyordu. Bu yolcu, muavin arkadaşa 'Benim midem bulanıyor, ön tarafa oturabilir miyim?' demiş. Muavin de yolcunun kusmaması için ön tarafa almış. Benim hemen arkamdaki koltukta oturuyordu ve Osmaniye'ye yaklaşınca esnemeye, dişlerini sıkmaya başladı. Aynadan kendisini fark ettim ve hareketlerinden şüphelendim.

Gece geç saatlerde seyir sırasında bu kişi kalktı ve bir anda direksiyona saldırdı. Bir anda şaşırdım ve yola baktım; uçuruma doğru gidebilirdim. Direksiyonu bırakmadım ve bariyerlere çarparak otobüsü durdurdum. Sonra bu kişiyi yolcular ve muavin arkadaşlar alıp, jandarmaya teslim etti. Kanında uyuşturucu çıkmış ama adli kontrolle serbest bırakılmış. Kazada kimsenin burnu kanamadı ama direksiyonu bırakmış olsaydım; büyük bir facia olabilirdi" diye konuştu.

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