Danıştay'dan 1416 Sayılı Kanuna tabi öğretim elemanları hakkında önemli karar

Hatırlanacağı üzere, 16 Haziran 2021 tarihli "MEB, 1416 Kanun Kapsamında Yasal Düzenlemeden Önce Doktora Bitirip Dönenleri Unuttu" başlıklı yazımızda; 1416 sayılı Kanuna eklenen düzenleme sonucunda, mezkür Kanun kapsamında doktora eğitimi tamamlayıp dönenlerin üniversitelerin atanma kriterlerini taşıması kaydıyla doktor öğretim üyesi kadrolarına atanmaları, taşımayanların ise öğretim görevlisi kadrolarına atamalarının yapılmasının hüküm altına alındığı; ancak, yasal düzenleme yapılırken benzer durumda doktora eğitimini tamamlayarak dönüp önceden öğretim görevlisi kadrolarına atamaları yapılan kişilere yönelik bir geçici düzenleme öngörülmediği, bu durumun aynı burs programı kapsamında yurt dışında doktora eğitim görüp ülkemiz üniversitelerine hizmet etmek üzere dönen kişiler arasında adaletsiz bir duruma sebebiyet verdiğine dikkat çekmiştik.



Yazıda devamla; yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece, 1416 sayılı Kanun kapsamında doktora eğitimini tamamlayıp 9 Haziran 2021 tarihinden önce işlemleri tamamlanarak öğretim görevlisi olarak başlamış olanların öğretim üyesi kadrolarına atanma taleplerini yargı yerinde çözmeleri gerekeceğini de ifade etmiştik.



Konuyla ilgili aradan geçen iki yılı aşkın sürede yeni bir düzenleme yapılmadığı için tam da tahmin ettiğimiz gibi mesele yargı makamlarınca çözüme kavuşturulmuştur.



Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından bu konuyla ilgili verilen karar gereğince; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yasal düzenleme sonrası üniversitelere gönderilen 02/07/2021 tarihli ve 45959 sayılı kararın iptaline karar verilmiştir.



Buna göre, yasal düzenlemeden önce doktorasını bitirip atama kriterlerini taşımalarına karşılık doktor öğretim üyesi olarak atanamayanların önü açılmıştır.



Ayrıca, söz konusu yargı kararı sonrası Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı da yazısını iptal ettiğini üniversitelere duyurmuştur.