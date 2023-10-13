Başsavcının HSK'ya yazdığı yazı, Bakanlığı karıştırdı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) resmi yazı yazarak, İstanbul adliyesinde gördüğü ve duyduğu bazı iddialara yer verdi.

İsmail Uçar, yazıya yıllarca devletin içine yerleşen FETÖ'cülerin devlete ve yargıya verdiği zararı anlatarak başladı ve şöyle devam etti:

"Azalan hakim-savcı sayısının ihtiyaca binaen hızla artırma yoluna gidilince yargı mensuplarındaki nitelik ister istemez irtifa kaybetti. Halkta yargıya karşı güvensizlik oluşmaya başladı."

Başsavcı İsmail Uçar'ın yazısında, kapalı kapılar ardında, meslektaş sohbetlerinde İstanbul Anadolu Adliyesi'nde para karşılığı sulh ceza hakimliklerinde erişimin engellenmesine dair kararlar verildiğini, usulsüz tahliyeler yapıldığına yönelik duyumlar alındığını belirtti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı, hakkında haber çıkan bazı kişilerin rüşvet vererek aleyhlerindeki bu haberleri Sulh Ceza Hakimliklerinden alınan kararlarla kaldırttığını anlattı ve bazı tahliyelerin usulsüz olduğunu vurguladı.

Başsavcı Uçar yazısında somut olarak bazı hakimlerin isimlerine ve dosyalara yer vererek "Bu işte menfaat temin eden hakimlerin tespit edilip HTS kayıtları, banka kayıtları, mal varlığı araştırılması ve sosyal yaşantılarının hakim-savcı mesleğiyle bağdaşır olup olmadığının tetkikine ihtiyaç bulunmaktadır." dedi.