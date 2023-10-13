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Torun vahşeti! Babaanne ve dedesini kürekle dövdü

Adana'da madde bağımlısı torunun, babaanne ve dedesini kürekle dövme görüntüleri ortaya çıktı. Gencin, babaanne ve dedesine vahşeti yaşattığı görüldü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 14:15, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 14:30
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Torun vahşeti! Babaanne ve dedesini kürekle dövdü

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi 10019 sokakta dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Serhat Oygur, bir süre önce cezaevinden çıktı ve ailesi kendisini kabul etmediği için babaannesi Redife (67) ile dedesi Hamed Emin (69) ile birlikte yaşamaya başladı.

"Oğlum git imza at" deyince tartışma başlamış

Ancak dedesi ve babaannesine sürekli eziyet edip para isteyen gence dün babaannesi, "Oğlum denetimli serbestlik ile çıktın. Git imzanı at" dedi. Bunun üzerine deliye dönen Oygur, babaannesini evin içerisinde dövdü. Yaşlı kadın can havliyle kendini sokağa atıp eşinden yardım istedi. Bunun üzerine sokağa çıkan genç, elindeki bıçakla dedesini rehin alıp tekme atarak yaşlı adamı sokak ortasında dövdü. Yaşlı adam yaralı halde kaçıp kaçarak canını zor kurtardı.

Kürekle babaannesini dövdü, dişlerini kırdı

Ardından babaannesini rehin alan genç, kürekle yaşlı kadının önce kaburgalarına vurup bayılttı. Daha sonra yaşlı kadını yerde sürükleyerek bahçeye götürdü ve burada yüzüne kürekle vurup dişlerini kırdı. Ardından elinde kürekle sokağa çıkan genç, komşularına da küfürler savurup olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Dehşet anları güvenlik kamerasında

Tüm bu anlar mahalledeki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Babaannenin durumu kritik

Gelen sağlık ekipleri yaşlı karı kocayı hastaneye kaldırırken, kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Cani torun yakalandı

Olay yerinden kaçan Serhat Oygur ise Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Oygur'un daha önce de annesini darp ettiği, ayrıca 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık' gibi çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Şakirpaşa Polis Merkezi'nde ifadesi alınan Serhat Oygur, Adana Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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