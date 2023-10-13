Firari FETÖ hükümlüsü kadın, evinin kilerindeki gizli bölmede yakalandı

Evde yapılan aramada bilgisayar, cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 6 örgütsel bilgilerin yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.A'nın, Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir evde saklandığını belirledi.

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