Belediye personeline ilk yardım çantası dronla geldi

Erdoğan: ABD Siha'mızı düşürdü mü? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin?
Erdoğan: ABD Siha'mızı düşürdü mü? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin?
Hemen Üye ol, 2000 TL Hesabına Yatsın!
Hemen Üye ol, 2000 TL Hesabına Yatsın!
Sponsorlu İçerik
TTK'da işe başlayacak bin 500 madenci kura ile belirlendi
TTK'da işe başlayacak bin 500 madenci kura ile belirlendi
İstifa hakkını kullandı, evlilik tazminatı planı Yargıtay'a takıldı
İstifa hakkını kullandı, evlilik tazminatı planı Yargıtay'a takıldı
AYM'ye 11 yılda 555 binin üzerinde bireysel başvuru yapıldı
AYM'ye 11 yılda 555 binin üzerinde bireysel başvuru yapıldı
Bakan Şimşek: Kur korumalı mevduattan çıkmak istiyoruz
Bakan Şimşek: Kur korumalı mevduattan çıkmak istiyoruz
Başsavcının HSK'ya yazdığı yazı, Bakanlığı karıştırdı
Başsavcının HSK'ya yazdığı yazı, Bakanlığı karıştırdı
UNICEF: Gazze'de bir milyon insanın gideceği güvenli bir yer yok
UNICEF: Gazze'de bir milyon insanın gideceği güvenli bir yer yok
İkinci el otoda fiyatlar düştü, satışlar arttı
İkinci el otoda fiyatlar düştü, satışlar arttı
Klonlama yapılan cep telefonları kapanacak
Klonlama yapılan cep telefonları kapanacak
Vatandaşlar TBMM'ye en çok sahipsiz köpeklerden dert yandı
Vatandaşlar TBMM'ye en çok sahipsiz köpeklerden dert yandı
Yeni kalkınma planı TBMM'ye geliyor: İşte başlıklar
Yeni kalkınma planı TBMM'ye geliyor: İşte başlıklar
SPK onay verdi: Tarihin en büyük halka arzı geliyor
SPK onay verdi: Tarihin en büyük halka arzı geliyor
Esnafa EYT kapısı açılıyor! O şartları taşıyanlar emekli olabilecek
Esnafa EYT kapısı açılıyor! O şartları taşıyanlar emekli olabilecek
Ağır yük kaldıracak 10 bin operatör aranıyor
Ağır yük kaldıracak 10 bin operatör aranıyor
AK Parti'de başkanlık için 5 kriter aranıyor
AK Parti'de başkanlık için 5 kriter aranıyor
Stokta bekletilen 600 bin araç piyasaya girdi
Stokta bekletilen 600 bin araç piyasaya girdi
Emeklilere 5 bin TL önerisi Kanun teklifine eklendi
Emeklilere 5 bin TL önerisi Kanun teklifine eklendi
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kişi öldü, 2'si jandarma 6 kişi yaralandı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kişi öldü, 2'si jandarma 6 kişi yaralandı
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Batı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Batı?
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Lise öğrencisi, dünyada gelecek vadeden 100 öğrenci arasına girdi
Lise öğrencisi, dünyada gelecek vadeden 100 öğrenci arasına girdi
Kayıp olarak aranıyordu... Üniversiteli Anıl'dan acı haber geldi
Kayıp olarak aranıyordu... Üniversiteli Anıl'dan acı haber geldi
İlkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl yapılacak?
İlkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl yapılacak?
Meclis'te 'gizli' Gazze oturumu
Meclis'te 'gizli' Gazze oturumu
Yargıtay'da 50 turda yeni daire başkanı seçilemedi
Yargıtay'da 50 turda yeni daire başkanı seçilemedi
'Ayhan Bora Kaplan operasyonu ile ilgili 9 polis açığa alındı'
'Ayhan Bora Kaplan operasyonu ile ilgili 9 polis açığa alındı'
'Türk SİHA'sını düşüren uçak İncirlik'ten kalktı' iddiasına yanıt
'Türk SİHA'sını düşüren uçak İncirlik'ten kalktı' iddiasına yanıt
Eylülde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Eylülde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Belediye personeline ilk yardım çantası dronla geldi

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla Kemer'de gerçeği aratmayan arama, kurtarma ve deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği yaralanan belediye personeline, cankurtaran dron tarafından gönderilen ilk yardım çantasıyla ilk müdahalede bulunuldu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı personel tedavisi yapılmak üzere ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 16:34, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 16:35
Yazdır
Belediye personeline ilk yardım çantası dronla geldi

Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi ana hizmet binasında Kemer Arama Kurtarma Derneği (KEMKUT) tarafından eş zamanlı yapılan tatbikat gerçeği aratmadı.

Senaryo gereği deprem anonsu ile başlayan tatbikat sırasında belediye personeli çök, kapan, tutun pozisyonunu aldı. Yaklaşık bir dakika sonra tüm personel güvenli ve hızlı şekilde Kemer Arama Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekibi tarafından binadan tahliye edildi. Tahliye edilen personel, belediye önündeki acil toplanma alanında toplandı ve içeride kalan personelin olup olmadığı kontrol edildi. Senaryo gereği Kemer Belediyesi İletişim Merkezi'nde (KEBİM) üzerine dolap devrilerek yaralanan bir personel olduğunun tespit edilmesinin ardından KEMKUT ekibi binaya güvenli ve hızlı şekilde girerek, yaralanan personelin tahliyesini gerçekleştirdi.

Yaralanan belediye personeline cankurtaran dron tarafından gönderilen ilk yardım çantasıyla ilk müdahalede bulunuldu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı personel tedavisi yapılmak üzere ambulansla hastaneye götürüldü.

KEMKUT Başkanı Emre Uğur, tatbikat sonrası belediye personeline deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Çalış Tepesi'nde arama ve kurtarma tatbikatı

Kemer'de çok fazla kayıp vakasının yaşandığı Çalış Tepesi'nde de arama ve kurtarma tatbikatı yapan KEMKUT ekipleri, senaryo gereği ormanlık alanın yaklaşık 4 kilometre içerisinde kaybolan ve yaralanan bir kişiyi kurtardı.

KEMKUT ekibi, senaryo gereği kurulan koordinasyon çadırından kontrol edilen dron ile yaralının yerini tespit etti. Yaralıya en kısa sürede ulaşmayı başaran KEMKUT ekipleri, yaralı kişiyi sedyeye alarak tedavisi yapılmak üzere 112 ekiplerine teslim etti. Yaklaşık 3 saat süren tatbikat, gerçeği aratmadı.

KEMKUT Başkanı Emre Uğur yaptığı açıklamada, KEMKUT olarak yaptıkları tatbikatın içeriğinin ana hatlarıyla çök, kapan, tutun hareketi ve tahliye olduğunu söyledi.

Tatbikat sonrasında belediye personelini deprem anında, öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirdiklerini de belirten Uğur, "Tatbikat sırasında cankurtaran dron kullandık. Senaryo gereği yaralanan bir kişiyi tahliye ettik. Cankurtaran dron ile gelen tedavi malzemeleri ile yaralıya ilk müdahalede bulunduk. Tatbikatları yapmamızdaki amaç halkımızı bilinçlendirmek. Ülkemiz deprem kuşağında yer aldığı için halkımızı bu durumlara hazırlamak istiyoruz. Hedefimiz böyle bir durumda can kaybını en aza indirmek" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber