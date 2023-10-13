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Hamas, Gazze'den İsrail'in kuzeyine en uzun menzilli füzesini fırlattı

Hamas'ın İsrail'in kuzeyine ulaşan ve şu ana kadar, en uzun menzilli füzesini fırlattığı belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 17:53, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 17:32
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Hamas, Gazze'den İsrail'in kuzeyine en uzun menzilli füzesini fırlattı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden ülkenin kuzey kesimlerine ulaşan bir füzenin fırlatıldığı ve hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

İsrail Wala haber sitesine göre, söz konusu füze "Davud'un Sapanı" adlı füze savunma sistemi tarafından düşürüldü. Wala, "İsrailli yetkililerinin saldırıyı, Hamas'ın uzun menzilli füze saldırıları arasındaki en büyüğü olarak nitelendirdiğini" aktardı.

İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti ve Celil bölgesinin aralarında bulunduğu birçok yerde uyarı sirenleri çalmıştı.

El-Kassam Tugayları "Ayyaş 250" adı verilen füzeyle, İsrail'in kuzeyindeki Safed kentinde bulunan yönetim merkezinin hedef alındığını duyurmuştu.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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