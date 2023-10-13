Adana'da dede ve babaannesini kürekle darbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahalleye ulaşan ekipler, S.O'nun babaannesi R.O. ve dedesi H.E.O'yu kürekle darbettiğini belirledi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dede H.E.O'nun kaburgalarında kırık olduğu tespit edildi, durumunun ağır olduğu belirlenen babaanne R.O. ise yoğun bakım bölümüne sevk edildi.

S.O. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.