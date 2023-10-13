Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 18:38, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 18:24
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,7490
|27,7500
|27,8100
|27,8110
|Avro
|29,3040
|29,3050
|29,2290
|29,2300
|Sterlin
|33,9500
|34,0670
|33,7450
|33,8620
|İsviçre Frangı
|30,6260
|30,7800
|30,6910
|30,8400
|ANKARA
|ABD Doları
|27,7190
|27,7990
|27,7800
|27,8600
|Avro
|29,2640
|29,3440
|29,1890
|29,2690
|Sterlin
|33,8900
|34,1000
|33,6850
|33,8950