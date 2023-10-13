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Akşener: Gördük ki ittifak sistemlerinin hiçbir faydası yok

"Biz projeci bir partiyiz. Aklı öne koyan, somut eylemler yapan ve uzun evrimli hayalleri olan, hayallerini hakikate çevirmek için çalışan, projeler üreten bir partiyiz"- "Bence sakıncası yok ama Türkiye'ye, gördük ki biz bu ittifak sistemlerinin hiçbir faydası yok. Seçmene de hiçbir faydası yok"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 19:37, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 19:44
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Akşener: Gördük ki ittifak sistemlerinin hiçbir faydası yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bence sakıncası yok ama Türkiye'ye, gördük ki biz bu ittifak sistemlerinin hiçbir faydası yok. Seçmene de hiçbir faydası yok." dedi.

Akşener, Kahramanmaraş'taki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Teşkilat Buluşması" programına katıldı.

Akşener, buradaki konuşmasında, ekonominin düzelebilmesi için demokrasinin, hukukun ve adaletin tesis edilmesi gerektiğini ifade etti.

Akşener, iktidara gelmeleri halinde hangi partiden veya hangi organizasyona mensup olduğuna bakmaksızın devlet menfaatlerini göz önünde bulunduracaklarını kaydetti.

Partisi hakkında bilgi veren Akşener, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz projeci bir partiyiz. Aklı öne koyan, somut eylemler yapan ve uzun evrimli hayalleri olan, hayallerini hakikate çevirmek için çalışan, projeler üreten bir partiyiz. Proje deyince 50 bin tane hakaret giriyor işin içine, böyle bir şey yok. Partililerimize sorduk ve CHP'ye yerel seçimlerde işbirliği teklif ettik. Kendiniz teklif ettiğiniz zaman işbirliğini dolayısıyla amacınız kendinize bir şey olursa başka bir düzen çıkar. Ama amacınız o seçmeni ayağa kaldırıp Türkiye'yse eğer her türlü fedakarlığı yapar gerekirse çırak çıkarsınız."

Yerel seçimlerde CHP adaylarına sürekli destek verdiklerini, aynı davranışı kendi adayları için görmediklerini anlatan Akşener, şunları söyledi:

"Gelelim ittifak dediğimiz şeyin kurallarına, ittifak dediğiniz iş birliği, kurallar manzumesidir. O kurallar manzumesinde birbirinize karşı açık ve dürüst olacaksınız. Bu açık ve dürüstlüğü arkadaşlarınız da bilecek, gizli bir iş asla yapmayacaksınız. Çünkü sokakta sorulan sorulara cevap vermek zorunda olan, kahveye giren kardeşinizdir, köye giden arkadaşınızdır, STK'leri ziyaret eden partililerinizdir ve evlere giren kardeşlerinizdir. Onları mahcup edecek, zora düşürecek bir iş yapmayacaksınız. Yapmışsanız, gizlemeyeceksiniz, sorumluluğu üstleneceksiniz. Ondan sonra da saç saça, baş başa kavgalı bir görüntü vermeyeceksiniz. Bu saç saça, baş başa görüntü mevzusunu çok güzel bıraktılar bizim üstümüze. Bence sakıncası yok ama Türkiye'ye, gördük ki biz bu ittifak sistemlerinin hiçbir faydası yok. Seçmene de hiçbir faydası yok."

Akşener, yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarını göstereceklerini, gelecekteki seçimde ülkeyi yönetecek parti olacaklarını ifade etti.

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