Edirne'de annesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde annesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 19:57, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 19:58
İlçede yaşayan B.Ş. (32) Uzunköprü Emniyet Müdürlüğüne giderek annesini öldürdüğünü söyledi.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eve giden polis ekipleri B.Ş'yi (67) bıçaklanmış halde hareketsiz buldu.
Yaşamını yitirdiği belirlenen kadının çok sayıda bıçak yarası bulunan cenazesi, incelemenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüpheli B.Ş. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edilen B.Ş. hakimlikçe tutuklandı.