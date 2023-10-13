İsrail, Gazze'den çıkmaya çalışan sivil konvoyu vurdu: 70 kişi öldü
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş insanların oluşturduğu konvoyu bombalaması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetti.
Gazze İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırıları sebebiyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinliler İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.
Yerinden edilmiş Filistinlilerin oluşturduğu konvoya düzenlenen saldırıda en az 70 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.
Filistin resmi haber ajansı Wafa, saldırıyı "yeni bir katliam" şeklinde niteledi.
Haberde, İsrail güçlerinin, yerinden edilen vatandaşların Gazze'nin güneyine ulaşmak için yollara düştüğü Salahaddin ve Reşid Caddelerinde oluşturdukları 3 ayrı kafileye saldırdığı aktarıldı.