İsrail'in 'bebek iddialarını' savunan CNN muhabiri, özür diledi

Tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
'Anayasa'yı yazanlar meşru kişiler değildi, seçilmiş insanlar değildi'
'Anayasa'yı yazanlar meşru kişiler değildi, seçilmiş insanlar değildi'
İsrail, Gazze'den çıkmaya çalışan sivil konvoyu vurdu: 70 kişi öldü
İsrail, Gazze'den çıkmaya çalışan sivil konvoyu vurdu: 70 kişi öldü
TTK işçi alımı kura çekiminde ismi çıkanlar büyük mutluluk yaşadı
TTK işçi alımı kura çekiminde ismi çıkanlar büyük mutluluk yaşadı
Akşener: Gördük ki ittifak sistemlerinin hiçbir faydası yok
Akşener: Gördük ki ittifak sistemlerinin hiçbir faydası yok
ÖSYM pazar günü 4 farklı sınav düzenleyecek
ÖSYM pazar günü 4 farklı sınav düzenleyecek
Erdoğan: ABD Siha'mızı düşürdü mü? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin?
Erdoğan: ABD Siha'mızı düşürdü mü? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin?
TTK'da işe başlayacak bin 500 madenci kura ile belirlendi
TTK'da işe başlayacak bin 500 madenci kura ile belirlendi
İstifa hakkını kullandı, evlilik tazminatı planı Yargıtay'a takıldı
İstifa hakkını kullandı, evlilik tazminatı planı Yargıtay'a takıldı
AYM'ye 11 yılda 555 binin üzerinde bireysel başvuru yapıldı
AYM'ye 11 yılda 555 binin üzerinde bireysel başvuru yapıldı
Bakan Şimşek: Kur korumalı mevduattan çıkmak istiyoruz
Bakan Şimşek: Kur korumalı mevduattan çıkmak istiyoruz
Başsavcının HSK'ya yazdığı yazı, Bakanlığı karıştırdı
Başsavcının HSK'ya yazdığı yazı, Bakanlığı karıştırdı
UNICEF: Gazze'de bir milyon insanın gideceği güvenli bir yer yok
UNICEF: Gazze'de bir milyon insanın gideceği güvenli bir yer yok
İkinci el otoda fiyatlar düştü, satışlar arttı
İkinci el otoda fiyatlar düştü, satışlar arttı
Klonlama yapılan cep telefonları kapanacak
Klonlama yapılan cep telefonları kapanacak
Vatandaşlar TBMM'ye en çok sahipsiz köpeklerden dert yandı
Vatandaşlar TBMM'ye en çok sahipsiz köpeklerden dert yandı
Yeni kalkınma planı TBMM'ye geliyor: İşte başlıklar
Yeni kalkınma planı TBMM'ye geliyor: İşte başlıklar
SPK onay verdi: Tarihin en büyük halka arzı geliyor
SPK onay verdi: Tarihin en büyük halka arzı geliyor
Esnafa EYT kapısı açılıyor! O şartları taşıyanlar emekli olabilecek
Esnafa EYT kapısı açılıyor! O şartları taşıyanlar emekli olabilecek
Ağır yük kaldıracak 10 bin operatör aranıyor
Ağır yük kaldıracak 10 bin operatör aranıyor
AK Parti'de başkanlık için 5 kriter aranıyor
AK Parti'de başkanlık için 5 kriter aranıyor
Stokta bekletilen 600 bin araç piyasaya girdi
Stokta bekletilen 600 bin araç piyasaya girdi
Emeklilere 5 bin TL önerisi Kanun teklifine eklendi
Emeklilere 5 bin TL önerisi Kanun teklifine eklendi
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kişi öldü, 2'si jandarma 6 kişi yaralandı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kişi öldü, 2'si jandarma 6 kişi yaralandı
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Batı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Batı?
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Lise öğrencisi, dünyada gelecek vadeden 100 öğrenci arasına girdi
Lise öğrencisi, dünyada gelecek vadeden 100 öğrenci arasına girdi
Kayıp olarak aranıyordu... Üniversiteli Anıl'dan acı haber geldi
Kayıp olarak aranıyordu... Üniversiteli Anıl'dan acı haber geldi
İlkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl yapılacak?
İlkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl yapılacak?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İsrail'in 'bebek iddialarını' savunan CNN muhabiri, özür diledi

İsrail-Filistin çatışmasında İsrail'in bebeklerin öldürüldüğüne dair iddialarını canlı yayında savunan CNN Muhabiri Sara Sidner, bu haberlerin teyit edilmediğini belirterek özür diledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 23:44, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 23:34
Yazdır
İsrail'in 'bebek iddialarını' savunan CNN muhabiri, özür diledi

Sidner, söz konusu iddiaları savunduğu yayına ilişkin X sosyal medya platformundan açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanlık ofisinin söz konusu iddiaları kendileri canlı yayındayken ortaya attığına işaret eden Sidner, "İsrail hükümeti bugün, bebeklerin kafasının kesildiğine dair iddiaları teyit edemiyor. Ben sözlerim hakkında daha dikkatli olmalıydım. Özür dilerim." ifadesini kullandı.

Sidner, İsrail Başbakanlık Ofisi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bu iddiaları dile getirdiğini ve kanıtları olduğunu düşündüğünü belirterek, "Sonra bundan (iddialardan) vazgeçtiler." ifadesine yer verdi.

Bu paylaşım üzerine bir kullanıcı Sidner'e, "İnsanlar bu kadar edepsiz olmak zorunda değil Sara. Ne yazık ki internet yanlış yargılamaların yapıldığı ve başkalarıyla paylaşıldığı bir yer olmamalı." şeklinde tepki gösterdi.

Sidner ise söz konus kullanıcıya, "Ben yanıltıldığımızı iddia ediyorum. Hükümet başkanlarının söylediğini haberleştiriyorum. Haber kuruluşları bunu yapar. Bu, yöneticilerin söylediği bilginin doğru olduğu anlamına gelmez. Aynı haberde, Hamas'ın bu iddiaları reddettiğini de söyledim." yanıtını verdi.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber