Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da!

Fidan'ın Mısır'da yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı ve güncel bölgesel gelişmeler ile uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

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