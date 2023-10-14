Arınç'tan ofisine yönelik eyleme tepki: Acıyorum onlara...

Kocaeli'nde kitap fuarına katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İsrail ve Filistin arasında devam eden gerilimi ilişkin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bitme noktasında olduğunu fakat tekrar hayat kazandığını, "Senin ne gücün var? Senin gıdanı bile dışarıdan gönderiyoruz, senin teknik aletlerini, ihtiyaçlarını dışarıdan karşılıyoruz. Sen 2 tane uydurma füze atıyorsun, İsrail'de sinek vızıltısı gibi geliyor" diyerek Hamas'ı eleştirisinde bulunmuştu. Bu sözler üzerine Arınç'ın ofisinin önüne, tepki olarak gıda kolisi bırakıldı.

Özel bir davetiyede konuşan Bülent Arınç yaşanan bu durum karşısında " Acıyorum onlara. Üzülüyorum onlar adına üzülüyorum. Çünkü bir dernek mensupları olduğumuzu söylüyorlar. O derneğe ben onlara babasının bile yapmadığı yardımı yaptım" dedi. Arınç yaşanan duruma ilişkin sözlerine söyle devam etti;

"Biz her şeyimizle Filistin'in yanındayız. Filistinlilerin yanındayız"

"Zannediyorlar ki bu bir cihattır. Peki öyle düşünüyorsanız cihat emri sana da var. Pılını, pırtını topla, git orada. Sen de bir mücahit olarak elinden geleni yap. Orada şehit olur. Olmaz. Ben sıcak yatağından çıkamam diyor. FAUDA diye bir dizi var ben bunu izledim. Ve bu meselenin gerçek yönünü anlamak için hepinize tavsiye ederim. Bu olay çok taraflı, çok yönlü bir olaydır Biz her şeyimizle Filistin yanındayız. Filistinlilerin yanındayız. Çalınmış vatan olduğuna inanıyoruz. Diğeri de gasp edilmiş insanlar. Topluluklardır. Ama bilelim ki bin dokuz yüz kırk sekizde İsrail'i tanıyan üç ülkeden birisiyiz. Bütün bu gerçekleri bilerek siz daha kendi ilçenizde birliği temin edemediniz. Ramallah'la Gazze arasındaki ihtilaf, İsrail'le Filistin arasındaki ihtilaftan daha büyüktü. Önce kendiniz kucaklaşın. Beraber bir seçim yapalım, görelim bakalım. Sizi kim muhatap alacak? Türkiye'den başka kimse muhatap almadı. Türkiye'nin başında derde sokmayın. Bize sadece üzüntüsü düşüyor, tasası düşüyor. Yıkılan şehirlerinizi yapmaya çalışıyoruz. Gıda yardımı yapıyoruz, onu yapıyoruz.

"Onların da bana yaptıkları gece yarısı operasyon"

Mavi, Marmara olayı benim zamanımda oldu. Başbakan vekiliydim. Ne çektiğimizi Allah bilir. O yüzden akıllı davranın dediğim zaman dün akşam akşam ofisimin önüne gece on ikiden sonra gelmiş üç tane genç başlarına bir Filistin puşisi, ağızlarında gene benzer bir şey, ellerinde bir Filistin bayrağı beni protesto etmişler. Gündüz gelememişler. Gece gelmişler. Sonra da sosyal medyaya vermişler. Acıyorum onlara. Üzülüyorum onlar adına üzülüyorum. Çünkü bir dernek mensupları olduğumuzu söylüyorlar. O derneğe ben onlara babasının bile yapmadığı yardımı yaptım. Yirmi sekiz Şubat sürecinde yüz otuz parça gayrimenkullerine el konulmuştur. Başbakan yardımcısı olarak vakıflardan sorumluyum. Sekiz tane vakfın bütün gayrimenkullerini kendilerine iade ettim. Onların da bana yaptıkları bu. Gece yarısı operasyon. Acı şeyler. Bunlar bizim düşüncelerimizin yanlış olduğunu göstermez. Onların aldatılmış olduğunu gösterir. Bu da onların ayıbıdır. "