Al Jazeera, Lübnan'ın güneyinde gazetecilere yapılan saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu

Al Jazeera, Lübnan'ın İsrail sınırında 1 gazetecinin öldüğü ve 5'inin yaralandığı saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.

Saldırının kınandığı açıklamada, söz konusu olayda Al Jazeera ve uluslararası medyanın hedef alındığı vurgulandı.

Uluslararası topluma gazetecileri korumak üzere harekete geçme çağrısında bulunulan açıklamada, "Bu acımasız saldırıdan hukuki ve ahlaki sorumlulukların tümü İsrail'e yüklüyoruz. Ekiplerimizi korkutma başarısını elde edemeyen bu suçun arkasında duranlardan hesap sorulmasını istiyoruz" denildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden gazeteci için taziye ve yaralılar için acil şifa dileklerinde bulunuldu.

Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah'ın hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Al Jazeera da olay yerinden yaptığı canlı yayında yaralı 2 gazetecinin kendi çalışanları olduğunu duyurmuştu. Saldırıda hedef alınan aracın tamamen yandığı görülmüştü.