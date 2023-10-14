14 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hindistan'da düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) kapsamında ikili temaslarda bulunacak.

(Yeni Delhi)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Programı ve Fahri Doktora Tevdi Töreni ile Tuşba ve Edremit Belediyeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

- Yılmaz, Kahramanmaraş EXPO açılışına iştirak edecek.

(Van/09.45/11.15/12.15/Kahramanmaraş/16.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit madenciler Mehmet Bulut ile Öner Yıldız'ın aileleri ile Amasra Belediyesini ziyaret edecek, Amasra'daki maden faciasının birinci yılı anma programına, Madenci Anma Mekanı ve Cumhuriyet Meydanı Düzenlemesi açılış törenleri ile Medeniyetler Korosu Anma Konseri'ne iştirak edecek.

(Bartın/15.30-20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Şahinbey 6. Kitap Günleri açılış programına katılacak.

(Gaziantep/09.00-12.45)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 19. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek "Dünya Standartlar Günü Uluslararası Genç Profesyoneller Çalıştayı"na katılacak.

(Kocaeli/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya Yoncalı Barajı'nı ziyaretinde basın açıklaması yapacak, Kahramanmaraş EXPO açılışına iştirak edecek.

(Malatya/09.30/Kahramanmaraş/16.00)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD) ile istişare toplantısına katılacak.

(İstanbul/09.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ziyaretlerde bulunacak, PTT AŞ Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı Kapanış Programı'na iştirak edecek, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Yenice ile Çukurova Havalimanı şantiyelerinde incelemede bulunup basın toplantısı yapacak.

(Mersin/11.00-17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Kahire)

2- Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın "Aksa Tufanı" saldırısının ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırı ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze)

3- Afganistan'ın Herat vilayetinde 7 Ekim'de meydana gelen şiddetli depremlerin ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Kabil/Herat)

GÜNCEL

1- Milli İrade Platformunca, Beyazıt'tan Sultanahmet'e "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlenecek.

(İstanbul/17.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ahmet Çalık Spor Kompleksi'nin açılış törenine katılacak.

(Kocaeli/15.00)

2- 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 7. etap yarışı Selçuk-İzmir arasında gerçekleştirilecek.

(İzmir)

3- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli oyuncu, EURO 2024 Elemelerindeki Letonya müsabakası öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Ay-yıldızlı ekip, son çalışmasını yapacak.

- Letonya Teknik Direktörü Dainis Kazakevics ile bir futbolcusu da statta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; konuk ekip son çalışmasına çıkacak.

(Konya/16.15/17.00/17.45/19.00)

4- TFF 2. Lig gruplarında 8. hafta müsabakaları yapılacak.

5- TFF 3. Lig'in 6. haftası gruplarda yapılacak toplam 4 maçla başlayacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasına, Manisa Büyükşehir Belediyespor-Reeder Samsunspor, Darüşşafaka Lassa-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (EA-FOTO) ve Bursaspor İnfo Yatırım-Beşiktaş Emlakjet maçlarıyla devam edilecek.

(Manisa/13.00/İstanbul/15.30/20.30/Bursa/18.00)

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası başlayacak; Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın-ÇBK Mersin ve BOTAŞ-Fenerbahçe Alagöz Holding maçları yapılacak.

(Hatay/14.00/Ankara/15.00/17.00)

8- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu başlayacak; PTT-Kuzey Boru, Çukurova Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, VakıfBank-Karayolları, Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Bediyespor, Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş Ayos ve Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/Adana/14.00/İstanbul/14.00/15.30/17.00/19.00)

9- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley grup maçları İzmir ve Ankara'da tamamlanacak. A Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta-Bigadiç Belediyespor, B Grubu'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto, C Grubu'nda Brand Group Alanya Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ve RAMS Global Cizre Belediyespor-TÜRŞAD müsabakaları yapılacak.

(İzmir/14.00/16.30/Ankara/16.00/18.30)

10- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur ilk maçında Spor Toto, Karadağ temsilcisi Buducnost ile karşılaşacak.

(Podgorica/16.00)

11- Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

(İstanbul/10.00)

12- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. etabı Endonezya Grand Prix'sinde sıralama turları ve sprint yarışı yapılacak.

(Mandalika/05.50/10.00)