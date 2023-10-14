10 maddede emekli ikramiyesi

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 100'üncü yıl ikramiyesinin çerçevesi netleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) ilk durağı olan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemeden 12 milyon 200 bin kişiyi kapsıyor. Kapsamdaki emeklilere verilecek 5 bin TL'lik ikramiyenin Hazine'ye toplam maliyeti 61 milyar TL olacak. Sadece çalışmayan emeklilere ödenecek ikramiye ilişkin merak edilenler şöyle:

KİMLER YARARLANACAK?



İşçi, memur, Bağ-Kur, Tarım Bağ-Kur kapsamındaki emeklilere 5 bin liralık ikramiye ödenecek. Vazife malullüğü, malullük aylığı, sürekli iş göremezlik geliri ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar da yararlanacak.

ÇALIŞAN EMEKLİ KAPSAM DIŞI



Emekli olmuş ancak çalışmaya devam eden ve hem emekli aylığı hem de çalıştığı iş yerinden aylık maaş alanlar ikramiyeden yararlanamayacak. Şirket kaydı olan, şirket ortağı olan, Bağ-Kur'dan emekli maaşı alıp da çalışmaya devam edenler ikramiyeden yararlanamayacak. Banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara da ikramiye ödenmeyecek.

YERSİZ ÖDEME GERİ ALINACAK



Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilecek yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

TEK SEFERE MAHSUS



100'üncü yıl ikramiyesi, bayram ikramiyelerinden farklı olarak tek sefere mahsus olarak 2023 yılında yatırılacak.

ÖDEME KASIMDA



Bu ay Meclis'ten geçmesi planlanan 100'üncü yıl ikramiyesi kasım ayının ilk çeyreğinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

ÖLÜM AYLIĞI ALAN DA KAPSAMDA



Komisyonda düzenlemeye sürekli iş göremezlik geliri alanların yanı sıra ölüm aylığı ve ölüm geliri alanlar da eklendi. Bu şekilde hak sahibi olanlar hisseleri oranında ikramiye alacak.

KAPSAM GENİŞLER Mİ?



Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklileri kapsam dışında bırakıldığını ve gündemlerinde başka bir çalışmanın bulunmadığını ifade etmişti. Ancak düzenlemenin kapsamı, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler de genişletilebilir.

ÇİFT EMEKLİ AYLIĞI ALANA TEK ÖDEME



Birden fazla emekli aylığı alan vatandaşlar da tek ikramiye alacak. Ancak kendisi emekli olan ve aynı zamanda dul aylığı alan kişiye de sadece kendi emekliliğinden dolayı 5000 TL ödenecek.

EYT'Lİ AYRIMI YOK



Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanıp, emekli olup ve çalışmaya devam edenler de 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamayacak.

DUL VE YETİME DE İKRAMİYE



Çalışmayan emeklilerin yanı sıra emekli dul ve yetim aylığı alanlar da yararlanacak. Ancak hak sahipleri hisseleri oranında ikramiye alacak. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 2 bin 500 TL ikramiye ödenecek. Bu kapsamda 2,3 milyon dul ve yetim aylığı alan vatandaş bu haktan yararlanacak.

Uğur Duyan