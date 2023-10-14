TCDD'den 4 kişinin yaralandığı vagon kazasına açıklama

TCDD'nin X hesabından yapılan açıklamada olaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün gece yolcu trafiğine kapalı zaman diliminde yapılan rutin test çalışmaları esnasında sevk edilen tren saat 02.52'de Kayaş İstasyonu Kırıkkale yönündeki makastan geçişi esnasında raydan çıkmıştır. Deraya bağlı olarak elektrifikasyon sisteminde meydana gelen hasar nedeniyle hat onarım çalışmaları tamamlanıncaya kadar tren trafiği geçici olarak durdurulmuştur."

Olay nedeniyle Ankara ile Sivas arasındaki YHT işletmeciliği kapsamında Ankara-Kırıkkale kesiminde otobüs aktarması yapılacağı bildirilen açıklamada, hattın işletmeye açılması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.