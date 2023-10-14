Okul bahçesinde hasat zamanı

Birlikte yapılan çalışmalarda okulun uygulama bahçesine dikimi yapılan domates, karpuz, patlıcan, karpuz gibi ürünlerden verim alınmaya başlanması öğrenciler ve öğretmenler tarafından sevinçle karşılanırken ilk ürünleri de birlikte topladı.

Yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Emcelli İlköğretim Okulu Müdürü Gökhan Yıldırım, "Toprağın sürülmesinde fidelerin dikilmesinde emeği geçen meslektaşlarım ve öğrencilerime teşekkür ederim. Projede yapılan çalışmada ürünlerin olmasını gören öğrenciler değerlerine sahip çıkmanın gururunu yaşadı" dedi.