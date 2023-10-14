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Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 11:15, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 11:16
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Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Doğubayazıt ilçesinde şüphelendikleri bir tırı durduran ekipler, aramalarda 6 kilo 848 gram metamfetamin, 686 gram eroin, 800 dolar ve 2 cep telefonu ele geçirdi.

İlçede gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise 1 kilo 446 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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