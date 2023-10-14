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36 bin nüfuslu ilçeden 18 ülkeye elma ihracatı

Türkiye'de elma üretiminde önemli yere sahip Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yetiştirilen elmalar 18 ülkeye ihraç ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 11:23, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 11:30
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36 bin nüfuslu ilçeden 18 ülkeye elma ihracatı

Yaklaşık 35 bin dekarda üretilen, kalitesi ve aromasıyla iç piyasada yoğun talep gören Yahyalı elması, dünyada da adından söz ettiriyor.

'MODERN TARIMA GEÇİLMESİYLE BERABER ELMA ÜRETİMİNDE ARTIŞ YAŞANDI'

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AA muhabirine, elma üretiminin 36 bin nüfuslu ilçeleri için önemli bir kazanç olduğunu söyledi.

Bu yıl elma üretiminde 100 bin tonunun üzerinde rekolteye ulaştıklarını bildiren Öztürk, "Bunun 25 bin tonu fabrikalara meyve suyu üretimi için gönderiliyor. Kalan 75 bin ton ise iç ve dış piyasaya sunuluyor. Tabii bu ülkemiz için bir kazanç." dedi.

Öztürk, çiftçilerin son yıllarda modern tarıma geçmesiyle elma üretiminde de artış yaşandığını dile getirdi.

Elma üretiminin ilçeye önemli ekonomik katkı sağladığını vurgulayan Öztürk, "Elma üretimiyle üreticilerimiz, ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz kazançlı çıkıyor. Yahyalı'mıza dolar bazında girdisi çok önemli. Yani 5 milyon dolarlık bir gelirle insanların mutfağına ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunuyor. 8 depomuzda yaklaşık 45 bin ton elmayı ancak saklayabiliyoruz. Geriye kalan çevre illerimize gidiyor." diye konuştu.

'SON YILLARDA İHRACAATTA ÖNEMLİ BİR AŞAMA KAYDETTİK'

Son yıllarda ihracatta önemli aşama kaydettiklerini vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"Tabii önemli olan ihracat. İhracatımız kaliteyi artırıyor. Yahyalı'mızdan yaklaşık 18 ülkeye ihracat yapılıyor. Bu, gerçekten hem Kayseri'miz hem Yahyalı'mız hem de Türkiye'miz açısından önemli. Elmamızın Suriye, Irak, İran, Libya, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Hindistan, Dubai ve Katar gibi ülkelere gitmesinin sevincini yaşıyoruz. Gerçekten bizim için önemli. Tüketiciler kalite arıyor. Doğrusu o kalite de burada olunca ben 28 ülkeye ihracatımızın olacağına inanıyorum."

Bereketli bir sezon geçiriliyor

Çiftçi Ferit Nuri Solak da 95 dönüm arazide elma ürettiğini, bu yılın bereketli geçtiğini söyledi.

Hasadını yaptığı elmaları sattığını anlatan Solak, şunları kaydetti:

"Bu elmalar pazara göre Suriye, Libya, Hindistan ve Rusya'ya satılıyor. Bu yıl biraz daha hareketli. İhracat fazla olduğu için bu yıl ürettiğimiz elmaya talep çok iyi. Bundan da memnunuz. Dış pazara gittiği zaman tabii ki daha çok mutluyuz. Ürettiğimiz elmanın fiyatı biraz daha artıyor, rekabet oluşuyor. Kalite daha da artıyor. Biz de böylece kendimizi daha çok yeniliyoruz. Günün şartlarına, kurallarına göre ilaç kullanıyoruz."

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