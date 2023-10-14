Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Fidan, Kahire'de Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile de görüşmüştü.

Bakan Fidan'ın daha sonra Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile görüşmesi ve mevkidaşıyla ortak basın toplantısı yapmaları öngörülüyor.

Ayrıca paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Kahire'de görüştüklerini duyurdu.

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