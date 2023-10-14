Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 13:16, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 13:16
Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Kahire'de görüştüklerini duyurdu.
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi'yle görüştü." ifadesi kullanıldı.
Ayrıca paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim'de Mısır'a iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiriyor.
Bakan Fidan'ın daha sonra Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile görüşmesi ve mevkidaşıyla ortak basın toplantısı yapmaları öngörülüyor.
Fidan, Kahire'de Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile de görüşmüştü.