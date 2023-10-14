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İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 215'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 215'e ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 12:50, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 12:55
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İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 215'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'de bir gün içinde düzenlediği saldırılarda 315 Filistinli yaşamını yitirdi.

Buna göre, aralıksız süren yoğun bombardımanın 8'inci gününde toplam 2 bin 215 kişi öldü, 8 bin 714 kişi yaralandı.

Bakanlık açıklamasında, İsrail saldırılarında ölenlerden 724'ünün çocuk ve 458'inin kadın olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kentleri, 8 gündür yoğun bir şekilde bombalamayı sürdürüyor.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail bombardımanı sonucu Gazze'de yaşamını yitirenlerin yanı sıra Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 52 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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