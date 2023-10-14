Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 13:50, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 13:54
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla şüpheli A.S. ve İ.S'yi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda 40 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.