Ordu'da oto hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Daha önce farklı suçlardan da sabıkası bulunan zanlılar gözaltına alındı.

Araçları çalan şüphelilerin B.Y. ile İ.B. olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Medresönü Mahallesi ile Düz Mahalle'de aynı gün iki otomobilin çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri çalışma başlattı.

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