Bakan Uraloğlu: Filistin'de Gazze'de kardeşlerimiz katlediliyor

Bakan Uraloğlu, AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaretinde partililere hitap etti.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına değinen Uraloğlu, Gazze halkının bir an önce huzura kavuşmasını dileyerek, şöyle devam etti:



"Filistin'de, Gazze'de Müslüman kardeşlerimiz, mazlum insanlar maalesef katlediliyor. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı'mız, gerçekten eli ve diliyle orayı düzeltmeye, suhulet sağlamaya çalışıyor, gayret ediyor. Biz de bireysel olarak en azından dilimizle buna destek veriyoruz, kalbimizle dua ediyoruz. Gerçekten hepimiz dualarımızı esirgemeyelim. Hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz, yakınımız var. Orada yaşanan olayları görüyoruz ve üzülüyoruz."

"Türkiye Yüzyılı"nın aynı zamanda ülkenin ulaşım yüzyılı olduğunu belirten Uraloğlu, Çukurova Havalimanı ve Akdeniz Sahil Yolu projelerinin devam ettiğini anlattı.

Uraloğlu, çalışmasına başlanan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın önemini vurgulayarak, "Sadece Akdeniz Bölgesi'ne hizmet eden bir proje değil. Bu proje, bütün Türkiye'nin Akdeniz'e, Akdeniz'in bütün Türkiye'ye ulaşımını sağlayacak projelerimizden bir tanesi. Gerçekten bizim için kıymetli." diye konuştu.



Mersin'in, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenlere ev sahipliği yaptığını dile getiren Uraloğlu, ilgililere teşekkür etti.

Uraloğlu, vatandaşların, deprem sonrasındaki çalışmalarla ilgili muhalefete değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a inandığını ifade etti.



Yerel seçimlere değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Cumhur İttifakı olarak biz ilçeleri alacağız. Benim yüküm artacak, ben razıyım. Siz arttırın. İnşallah Cumhur İttifakı olarak mahalli seçimlerde hep beraber gayret edeceğiz seçim sonuçlarında buranın rengini inşallah turuncuya çevirmiş olacağız. Mersin'de bu potansiyel var. Sizin heyecanınızı ben görüyorum. Onun için 'durmak yok yola devam' diyeceğiz."

Bakan Uraloğlu, kentteki programı kapsamında MHP İl Başkanlığına da ziyarette bulundu.