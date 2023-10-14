Bakan Özhaseki: Eğitim noktasında çok ciddi bir emeğimiz var

Özhaseki, Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile Danişmentgazi Mahallesi'nde yaptırılan İbrahim Kendiroğlu İlkokulu'nun açılış töreninde, Kayseri'nin hayırsever bir kent olduğunu söyledi.

Hayır işlerinin önemini anlatan Özhaseki, kentte geçmişten bu yana hayır sahiplerinin eserlerinin yüzlerce yıl ayakta kaldığını dile getirdi.

Özhaseki, yapılan hayırların en önemlisinin okul olduğunu vurgulayarak, "Çünkü eğitimli toplumla eğitimsiz toplum arasında dağlar kadar fark var. İnşallah yavrularımız okuyacak, eğitim alacaklar. Sonra güzel meslek sahibi olacaklar, sonra da vatana, millete hizmet edecekler." diye konuştu.

Ankara'da işlerinin yoğun olduğuna değinen Özhaseki, "Depremden dolayı da gece gündüz o bölgelerdeyim. Çünkü 850 bine yakın ev ve iş yeri yıkıldı. Onları yapmaya çalışıyorum bir taraftan. Bunun dışında Türkiye'mizi depreme hazırlamaya gayret ediyorum. Benim bildiğim iş de bu, 30 senem böyle geçti. Onu da bu millet için, bu devlet için inşallah harcayarak ömrümü tüketmek istiyorum. Sizler de bana dua edin." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından Özhaseki'ye, açılışını yaptığı okulun maketi hediye edildi.

Bakan Özhaseki, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle kente kazandırılan Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi-Süheyla Kantarcı Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Buradaki konuşmasında eğitimin önemine dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

"Eğitime yapılan yatırım bambaşkadır. Yıllardır da bizlerin, hükümet olarak eğitim noktasında çok ciddi bir emeğimiz var. 2002-2003 yıllarında 10 milyar lira civarında bütçe varken 2022 yılında 275 milyar lira civarında bir bütçeyle geldik ve 750 milyar liranın üzerinde de yatırım yapıldı. Yapılan eğitim tesisleri, okullardaki iyileştirmeleri de sürdürmeye devam ediyoruz. İnşallah biz bundan sonra da eğitim alanında yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Programlara Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile davetliler katıldı.