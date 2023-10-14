Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 15:53, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 15:55
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."